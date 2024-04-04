Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
S.M. idaresindeki 02 FR 474 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi yakınlarında H.A.B. idaresindeki 02 HL 888 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.