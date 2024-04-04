Adıyaman'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi tanıtıldı
Adıyaman'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi tanıtıldı.
Adıyaman'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi tanıtıldı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekipler, kentte düzenledikleri çeşitli etkinliklerde 52 kişiye proje hakkında bilgi verdi.
Proje tanıtım çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
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