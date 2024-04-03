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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:44 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:45
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği M.A. ile M.K. durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.A. ile M.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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