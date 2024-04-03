Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği M.A. ile M.K. durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.A. ile M.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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