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        Adıyaman merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 tutuklama

        Adıyaman merkezli iki ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 11:52 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:52
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        Adıyaman merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 tutuklama
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        Adıyaman merkezli iki ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işledikleri iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenledi.

        Adıyaman ve Mersin'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, çok sayıda banka ve kredi kartı ile dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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