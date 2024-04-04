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        İsias Oteli davasında tutuklu 5 sanıktan 2'sine tahliye

        ADIYAMAN'da,6 Şubat 2023'teki depremlerde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davada yargılanan 5 tutuklu sanıktan Efe Bozkurt ile Halil Bağcı, tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:58 Güncelleme: 04.04.2024 - 16:00
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        İsias Oteli davasında tutuklu 5 sanıktan 2'sine tahliye
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        ADIYAMAN'da,6 Şubat 2023'teki depremlerde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davada yargılanan 5 tutuklu sanıktan Efe Bozkurt ile Halil Bağcı, tahliye edildi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da bulunan İsias Otel'de KKTC'den voleybol turnuvası için gelen aralarında sporcu, öğretmen, antrenör ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği üyelerinin de bulunduğu 72 kişi, hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.

        Hazırlanan iddianameyle tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Erdem Yıldız, Halil Bağcı ve Mehmet Fatih Bozkurt ile tutuksuz sanıklar Bilge A., Hasan A., Mehmet G., Seda Z., Şule Ö. ve Ulviye B. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 3 Ocak'ta yapılan ve 4 gün süren duruşmada 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

        Mahkeme, yapılan tutukluluk incelemesinde otelin sahibi Ahmet Bozkurt'un oğlu Efe Bozkurt ile otelin fenni mesulü inşaat mühendisi Halil Bağcı'nın, yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verdi.

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