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        Devrilen traktörünün sürücüsü öldü

        ADIYAMAN'ınBesni ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Mehmet Karaboğaz (70), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:15 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:20
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        Devrilen traktörünün sürücüsü öldü
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        ADIYAMAN'ınBesni ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Mehmet Karaboğaz (70), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde meydana geldi. Bahçesinden eve dönen Mehmet Karaboğaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, bilinmeyen nedenle devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altından ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Karaboğaz'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Karaboğaz'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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