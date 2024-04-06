Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.
Ekipler adreslere düzenledikleri operasyonda 2,27 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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