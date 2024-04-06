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        BAE'den Adıyaman'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, BAE Kızılayı ve Deniz Feneri Derneği işbirliğinde Adıyaman'daki 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:50 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:50
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        BAE'den Adıyaman'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
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        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, BAE Kızılayı ve Deniz Feneri Derneği işbirliğinde Adıyaman'daki 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtıldı.

        BAE Ankara Büyükelçiliğince temin edilen 500 yardım kolisi, Altınşehir Mahallesi'ndeki K4 konteyner kente getirildi.

        Yardım kolileri, burada ailelere teslim edilirken, bazı yaşlı ve engellilerin kaldıkları konteynerlere götürülerek teslim edildi.

        Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Müdürü Musa Balkan, AA muhabirine, BAE Ankara Büyükelçiliği ve BAE Kızılayı işbirliğinde yıllardır yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Bu kapsamda kentte belirlenen 500 aileye gıda yardımında bulunduklarını aktaran Balkan, "Bu emanetlerin hak sahiplerine ulaştırılması noktasında kardeşlerimizi yalnız bırakmayan başta BAE Ankara Büyükelçiliğine, BAE Kızılayına ve sahadaki aksiyonumuzu alma noktasında bize katkı sağlayan tüm kardeş kuruluşlarımıza, teşekkür ve şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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