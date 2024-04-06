BAE'den Adıyaman'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, BAE Kızılayı ve Deniz Feneri Derneği işbirliğinde Adıyaman'daki 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtıldı.

BAE Ankara Büyükelçiliğince temin edilen 500 yardım kolisi, Altınşehir Mahallesi'ndeki K4 konteyner kente getirildi.

Yardım kolileri, burada ailelere teslim edilirken, bazı yaşlı ve engellilerin kaldıkları konteynerlere götürülerek teslim edildi.

Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Müdürü Musa Balkan, AA muhabirine, BAE Ankara Büyükelçiliği ve BAE Kızılayı işbirliğinde yıllardır yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.