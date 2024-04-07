Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Adıyaman'da protesto edildi

        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 12:59 Güncelleme: 07.04.2024 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Adıyaman'da protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

        Demokrasi Parkı'nda toplanan İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Filistin ve Türk bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.

        Grup adına açıklama yapan İmam Hatip öğrencisi Salih Akkuş, Gazze'deki zulme karşı tek millet ve tek ümmet olmaları gerektiğini söyledi.

        Gazze'de yaşanan dramın dünyaya duyurulması gerektiğini ifade eden Akkuş, "Bizler, Adıyaman'da bir araya gelerek, bu sesi yükseltiyor ve Gazze'deki acıyı dünyaya duyuruyoruz. Nehirden denize özgür oluncaya dek, Gazze halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Siyonistler, Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 33 binin üzerinde Gazzeli kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan sivil halkı şehit etmiştir. 75 binden fazla da yaralı kardeşimiz var." diye konuştu.

        Kalabalık grup, açıklamanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu
        Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        ABD'de aracına aldığı kadına cinsel saldırıda bulunan Türk gözaltında
        ABD'de aracına aldığı kadına cinsel saldırıda bulunan Türk gözaltında
        Kadın diş hekiminin katili hasta listesinden çıktı!
        Kadın diş hekiminin katili hasta listesinden çıktı!
        Tatil bölgeleri için kritik su ikazı!
        Tatil bölgeleri için kritik su ikazı!
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        "Bundan sonra hizmetlerimle anılmayı tercih ederim"
        "Bundan sonra hizmetlerimle anılmayı tercih ederim"
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İran'dan İsrail'e: Pişman edici yanıt vereceğiz
        İran'dan İsrail'e: Pişman edici yanıt vereceğiz
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        Ekvador polisi baskın düzenlemişti, gerilim arttı!
        Ekvador polisi baskın düzenlemişti, gerilim arttı!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Adıyaman'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        BAE'den Adıyaman'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
        BAE'den Adıyaman'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Devrilen traktörünün sürücüsü öldü
        Devrilen traktörünün sürücüsü öldü
        Adıyaman İl Emniyet Müdürü Dağdeviren'e Polis Haftası ziyareti
        Adıyaman İl Emniyet Müdürü Dağdeviren'e Polis Haftası ziyareti