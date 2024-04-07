Adıyaman'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

ADIYAMAN'da, hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Adıyaman- Kahta yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. G.G. yönetimindeki 02 HU 556 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsü tespit edilemeyen 33 N 9037 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarılan Fırat Yılmaz (19) ve Furkan Geyik (23), sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Furkan Geyik ile Fırat Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.