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        Adıyaman'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

        ADIYAMAN'da, hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 18:19 Güncelleme: 07.04.2024 - 18:25
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        Adıyaman'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
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        ADIYAMAN'da, hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, öğleden sonra Adıyaman- Kahta yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. G.G. yönetimindeki 02 HU 556 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsü tespit edilemeyen 33 N 9037 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarılan Fırat Yılmaz (19) ve Furkan Geyik (23), sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Furkan Geyik ile Fırat Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

        Kamyon şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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