Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K'nın saklandığı adresi belirledi.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
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