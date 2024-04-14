İzmir'de kamyonetinde, eşi Anıl Akgül'ün (42) sevgilisi Rojhat Kızılban'ın (35) tuttuğu tetikçi Gültekin Uslu (45) tarafından öldürülen Mehmet Akgül'ün (49), 20 gün önce boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre Kızılban ve Uslu'nun ardından Anıl Akgül de tutuklandı. Mehmet Akgül'ün ağabeyi Hasan Akgül (53), "Mehmet, aldatıldığını öğrenince anlaşmalı boşanma kararı aldığını bize söyledi. Kadın, dostuyla ev tutmuş. Köpek bile almışlar. 2018 yılından beri bu kişiyle berabermiş. Bu kişiler, kardeşimin parasıyla 500 bin TL'ye tetikçi tutmuş. En ağır cezayı alsınlar" dedi.

Rojhat Kızılban ARACIN ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU Olay, 10 Nisan'da meydana geldi. Ramazan Bayramı'nın ilk günü, saat 07.00 sıralarında, bayram namazı için camiye giden kişi, ayakkabı toptancısı ve inşaat işiyle uğraşan, evli ve 1 çocuk babası Mehmet Akgül'ü, kamyonetinin direksiyonu başında, kanlar içinde ve hareketsiz halde görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın sol camının kırık olduğu ve başından tabancayla vurulduğu anlaşılan Mehmet Akgül, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Akgül'ün yakınlarına teslim edilen cenazesi, 12 Nisan'da öğle vakti İzmir'de toprağa verildi.

Mehmet Akgül REKLAM EŞİYLE BİRLİKTE 3 GÖZALTI İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekipleri de dedektiflere destek verdi. Polis ekipleri, Mehmet Akgül'ün dükkanı ve evinin bulunduğu sokakta öldürüldüğünü belirledi. Ancak kamyonetinin park halinde olduğu yeri gören herhangi bir güvenlik kamerası bulunamadı. Ekipler, geniş alanda kamera çalışması yaptı. Bölgedeki 30'dan fazla güvenlik kamerasının onlarca saatlik görüntüleri tek tek izlendi. İlk olarak Mehmet Akgül'ün kamyonetle saat 05.00 sıralarında mahalleye girdiği belirlendi. Akgül'ün mahalleye giriş ve olay yerinde bulunduğu saatler arasındaki görüntülerden, mahalleye giren otomobildeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu üzerinde yoğunlaşıldı ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis, konuyla ilgili Mehmet Akgül'ün eşi Anıl Akgül'ün bilgisine başvurdu. Tedirgin davranışlar sergileyen Anıl Akgül de gözaltına alındı. Anıl Akgül'ün, eşinin ayakkabı dükkanında çalıştığı ve çiftin çocuklarının da 15 yaşında olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR Şüphelilerden Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu, polisteki suçlamaları kabul etmezken; Anıl Akgül cinayeti itiraf etti. Anıl Akgül, ifadesinde, Mehmet Akgül'ün kendisiyle ilgilenmediğini, Rojhat Kızılban ile bu süreçte gönül ilişkisinin başladığını, cinayeti Kızılban'ın 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tuttuğu Gültekin Uslu'ya işlettiğini de söyledi. Uslu'ya, anlaşılan paranın ödenmediği öğrenildi. Rojhat Kızılban da ifadesinde, Gültekin Uslu ile mahalleye geldiğini ancak olayla ilgisinin bulunmadığını anlattı. Gültekin Uslu ise ifadesinde aşırı alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını öne sürdü. Polis, Uslu'nun olayda kullandığı değerlendirilen tabancaya da el koydu. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından dün, adliyeye sevk edildi. Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu tutuklandı, Anıl Akgül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın yeni değerlendirmeleri sonucu Anıl Akgül, dün tekrar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Anıl Akgül de tutuklandı.