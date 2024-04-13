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        Adıyaman'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

        ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın takla atarak şarampole devrildiği kazada Muhammed Denizhan (5) yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 22:29 Güncelleme: 13.04.2024 - 22:35
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        Adıyaman'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
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        ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın takla atarak şarampole devrildiği kazada Muhammed Denizhan (5) yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Göçeri Mahallesi'nde meydana geldi. Sedat Bozan (23) idaresindeki 44 ACM 677 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, araçta bulunan Muhammed Denizhan'ın yaşamını yitirdiğini, sürücü Sedat Bozan ile 3'ü çocuk toplam 8 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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