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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:42 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:42
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl ve İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği 2 şüpheliyi durdurdu.

        Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 3,42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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