Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl ve İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği 2 şüpheliyi durdurdu.
Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 3,42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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