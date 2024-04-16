Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
Iğdır'da, eriyen karlardan dolayı suyla dolan dere yatağına düşerek kaybolan 6 yaşındaki Yusuf Oktay'ın, 23 saat sonra düştüğü yerden 2 kilometre aşağıda cansız bedeni bulundu
Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Üçkaya köyünde yaşayan Yusuf Oktay (6), önceki gün saat 12.00 sıralarında, tarlada çalışan ailesinin yanında oynarken yan taraftaki, eriyen kar sularıyla debisi yükselen dereye düştü.
YUSUF AKINTIYA KAPILDI
DHA'da yer alan habere göre akıntıya kapılan çocuk, ailesi ve köylülerin aramasına rağmen bulunamadı.
ERZURUM VE VAN'DAN EKİPLER GELDİ
İhbarla köye Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye Erzurum ve Van'dan da ekipler geldi.
GECE BOYU ARAMA YAPILDI
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin gece boyunca yaptıkları arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
2 KİLOMETRE UZAKTA CANSIZ BULUNDU
Derede sabah saatlerinde aramalarına devam eden ekipler, dün saat 11.00 sıralarında çocuğun düştüğü yerden 2 kilometre aşağıda cansız bedenini buldu.
AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU
Yusuf Oktay'ın cenazesi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Küçük çocuğun ailesi gözyaşlarına boğuldu.