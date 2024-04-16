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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!

        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!

        Iğdır'da, eriyen karlardan dolayı suyla dolan dere yatağına düşerek kaybolan 6 yaşındaki Yusuf Oktay'ın, 23 saat sonra düştüğü yerden 2 kilometre aşağıda cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 09:13 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:13
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        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
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        Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Üçkaya köyünde yaşayan Yusuf Oktay (6), önceki gün saat 12.00 sıralarında, tarlada çalışan ailesinin yanında oynarken yan taraftaki, eriyen kar sularıyla debisi yükselen dereye düştü.

        YUSUF AKINTIYA KAPILDI

        DHA'da yer alan habere göre akıntıya kapılan çocuk, ailesi ve köylülerin aramasına rağmen bulunamadı.

        ERZURUM VE VAN'DAN EKİPLER GELDİ

        İhbarla köye Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye Erzurum ve Van'dan da ekipler geldi.

        GECE BOYU ARAMA YAPILDI

        Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin gece boyunca yaptıkları arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

        2 KİLOMETRE UZAKTA CANSIZ BULUNDU

        Derede sabah saatlerinde aramalarına devam eden ekipler, dün saat 11.00 sıralarında çocuğun düştüğü yerden 2 kilometre aşağıda cansız bedenini buldu.

        AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Yusuf Oktay'ın cenazesi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Küçük çocuğun ailesi gözyaşlarına boğuldu.

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        #Iğdır
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