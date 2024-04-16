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        Nemrut Dağı'nda turizm sezonu açıldı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırları içerisinde yer alan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı Ören Yeri'nde turizm sezonu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:13 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:13
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        Nemrut Dağı'nda turizm sezonu açıldı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırları içerisinde yer alan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı Ören Yeri'nde turizm sezonu açıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri ile Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'nda, ziyaretçilere karanfil dağıtarak ören yerinin önemini anlattı.

        Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm sezonunun hayırlı olmasını diledi.

        Bölgeye bu yıl yoğun ziyaretçi beklediklerini ifade eden Tığlı, "Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerle Nemrut Dağı'nda ziyaretçilerimize karanfil dağıttık. 9 günlük bayram tatili süresince kentimiz 45 bin ziyaretçi ağırladı. Burası çok büyük bir destinasyon, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz." dedi.

        Ziyaretçilerden Erkan Ölmez, İstanbul'dan Nemrut Dağı'na güneşin batışını izlemeye geldiğini belirtti.

        Fransız Simon Pusebesti de Nemrut Dağı'na çıkarken zorlandığını, dev heykellerden çok etkilendiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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