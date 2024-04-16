Nemrut Dağı'nda turizm sezonu açıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırları içerisinde yer alan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı Ören Yeri'nde turizm sezonu açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri ile Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'nda, ziyaretçilere karanfil dağıtarak ören yerinin önemini anlattı.

Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm sezonunun hayırlı olmasını diledi.