Adıyaman'daki taşlı ve sopalı kavgada 3 tutuklama
Adıyaman'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Adıyaman'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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