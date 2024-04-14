Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'ın tarihi ören yerleri bayram tatilinde 45 bin kişiyi ağırladı

        Adıyaman'daki tarihi ören yerleri, Ramazan Bayramı tatilinde 45 bin kişiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 14:36 Güncelleme: 14.04.2024 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'ın tarihi ören yerleri bayram tatilinde 45 bin kişiyi ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'daki tarihi ören yerleri, Ramazan Bayramı tatilinde 45 bin kişiyi ağırladı.

        "Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı, geçmişi 1800 yıla dayanan Cendere Köprüsü, Perre Antik Kenti, Arsemia Ören yeri ve Kraliçeler mezarlarının olduğu Karakuş Tümülüsü, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerce ilgi gördü.

        AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kentteki ören yerlerini bayram tatili süresince 45 bin kişi ziyaret etti. Nemrut Dağı 12 bin 500, Arsemia Ören yeri 10 bin, Karakuş Tümülüsü 10 bin, Cendere Köprüsü 10 bin ve Perre Antik Kenti 2 bin 500 kişiyi ağırladı.

        Tarihi mekanlara gelen ziyaretçiler Nemrut Dağı'nda kar topu oynadı, hatıra fotoğrafı çektirip güneşin doğuşu ile batışını izledi.

        Ziyaretçilerden Zeynep Çöllüoğlu, AA muhabirine, bayram tatilinde Nemrut Dağı'nı görmeye geldiğini söyledi.

        Rusya'dan gelen Nail Yaminov ise Adıyaman'daki tarihi ören yerlerini gezdiğini ve beğendiğini ifade etti.

        Aydın Güleş de bayram tatilini Güney Doğu Anadolu'da geçirmek istediğini ve Nemrut'a geldiğini kaydetti.

        Ziyaretçilerden Binnur Yavuz, Adıyaman'ın tarihini çok beğendiğini, Nemrut'taki devasa heykellerden etkilendiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        İsrail savaş kabinesi tekrar toplanacak
        İsrail savaş kabinesi tekrar toplanacak
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Biden'dan İran açıklaması
        Biden'dan İran açıklaması
        Eşinin sevgilisi tetikçiyle öldürtmüştü! Yeni gelişme de şoke etti
        Eşinin sevgilisi tetikçiyle öldürtmüştü! Yeni gelişme de şoke etti
        Ayrılmak istiyor!
        Ayrılmak istiyor!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bugün tarih yazacak!
        Bugün tarih yazacak!
        Petrol fiyatlarında savaş etkisi
        Petrol fiyatlarında savaş etkisi
        İşte Kartal'ın 11'i!
        İşte Kartal'ın 11'i!
        "Yere yatırıp, ters kelepçe yaptım"
        "Yere yatırıp, ters kelepçe yaptım"
        Aşırı makyaj ve kozmetik cilt bariyerini 18'li yaşlarda çökertiyor
        Aşırı makyaj ve kozmetik cilt bariyerini 18'li yaşlarda çökertiyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Havadan savaş yağdı...
        Havadan savaş yağdı...
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı

        Benzer Haberler

        Adıyaman'daki taşlı ve sopalı kavgada 3 tutuklama
        Adıyaman'daki taşlı ve sopalı kavgada 3 tutuklama
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
        Adıyaman'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
        Adıyaman'da devrilen araçtaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da devrilen araçtaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
        Bakan Yardımcısı Aydın, bayramlaşma töreninde konuştu:
        Bakan Yardımcısı Aydın, bayramlaşma töreninde konuştu:
        Deprem bölgesinde bayram namazı kılındı
        Deprem bölgesinde bayram namazı kılındı