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        İstanbullu hayırsever çift birikimleri ile Adıyaman'da ilkokul yaptırdı

        İstanbullu hayırsever çift, birikimleri ile Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 derslikli ilkokul yaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 18:08 Güncelleme: 16.04.2024 - 18:08
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        İstanbullu hayırsever çift birikimleri ile Adıyaman'da ilkokul yaptırdı
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        İstanbullu hayırsever çift, birikimleri ile Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 derslikli ilkokul yaptırdı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'a destek olmak ve eğitime katkı sunmak için Kahta ilçesine gelen Aziz Erkut-Şener Işıl çifti, Taşlıca köyünde zor şartlarda eğitim gören öğrencilerle tanıştı.

        Köye okul yaptırmak için çalışma başlatan Işıl çifti, resmi işlemleri bitirdikten sonra birikimleriyle çelik konstrüksiyondan okul yaptırdı.

        İki derslikli ilkokula çiftin soy ismi verildi.

        Okulun açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, Işıl çiftine minnettar olduğunu aktararak, "Kendileri, Taşlıca köyünün minik yavrularının gözünde birer kahraman olarak imgeleşmiş ve hatıraları bu okulda anıtlaşmıştır. Kendilerine ve kendilerinin şahsında bölgenin yaralarını sarmak için seferber olan bütün ulusumuza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

        Aziz Erkut Işıl ise İstanbul'da kolejde okuyan torununun sahip olduğu tüm imkanları buraya taşıdıklarını, köydeki çocukların donanımlı bir eğitim almaları için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.

        Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Işıl, kendilerini fahri Adıyamanlı olarak gördüklerini, kent ile bağlarını asla koparmayacaklarını söyledi.

        İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Çoban, hayırsever Işıl çiftine teşekkür plaketi takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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