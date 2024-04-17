İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı: 2009'dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklandı
İngiltere'de yeni neslin hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayacak yasa parlamentoda onaylandı. "Dünyanın en sert sigara yasaklarından" biri olan bu uygulamayla 2009'dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklandı
İngiltere'de "dünyanın en sert sigara yasaklarından" biri onayladı, böylece 2009'dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklandı.
Yeni neslin hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayacak tasarı dün parlamentoda oylandı. Avam Kamarası'nda yasa tasarısı 383 milletvekilinin onayıyla geçti, 67 milletvekili yasaya karşı çıktı.
"Sigarasız nesil" yaratma girişimi kapsamında, 1 Ocak 2009’dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklandı.
Dün akşam onaylanan yasa ile bu yıl 15 yaşına giren çocuklar, hayatları boyunca sigara alamayacak.
Yasa sigara içmeyi değil, sigara ürünlerinin satışının yasaklanmasını içeriyor.
Benzer bir yasak Yeni Zelanda da kabul edilmiş ancak yasa yürürlüğe girmeden önce ülkenin yeni koalisyon hükümeti tarafından yürürlükten kaldırılmıştı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Yeni Zelanda'daki U dönüşünün fikrini değiştirmeyeceğini söylemişti.
BORIS JOHNSON'DAN "DELİCE" YORUMU
İngiltere Başbakanı Sunak'ın 15 yaş ve altındaki herkesin sigara satın almasını yasaklama planı eski başbakanlar Liz Truss ve Boris Johnson dahil olmak üzere iktidardaki Muhafazakar Parti'nin bazı üyelerini de kızdırdı.
Eski başbakan Boris Johnson, yasa için "delice" ifadesini kullanmayı seçmişti.
Johnson sonrası başbakanlık koltuğuna oturan ve ülkenin en kısa süre başbakanlık yapan ismi olan Liz Truss ise yasanın "özgürlük" karşıtı olduğunu savundu.
YASAKTAN NÜFUSUN NE KADARI ETKİLENECEK?
Sky News'te yer alan habere göre, Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) göre, 2022 yılında yetişkin Birleşik Krallık nüfusunun yüzde 12,9'u (6,4 milyon kişi) sigara içiyordu.
ONS nüfus tahminlerine göre Birleşik Krallık nüfusunun yüzde 21'inin şu anda yaşları nedeniyle sigara satın almasına izin verilmiyor.
Satış yaşının 2027'de 19'a çıkacağı varsayılırsa, yasak kapsamındaki nüfus oranının 2035'te yüzde 30'a, 2044'te yüzde 40'a, 2053'te ise yüzde 50'ye ulaşması bekleniyor.
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