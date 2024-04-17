Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, polisten kaçan şüpheliyi yakalayan esnafı makamında ağırladı.

AA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zaimoğlu, esnaf İshak Kukaroğlu'nu cesaretinden dolayı tebrik ederek, hediye verdi.

Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Bahçe Sokağı'nda iş yeri bulunan İshak Kukaroğlu, 13 Nisan'da işletmesinin önünde çay içtiği sırada polisin bir kişiyi kovaladığını fark etmişti. REKLAM