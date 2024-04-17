Adıyaman'da PKK'lı teröristlere roketatar sağlayan 3 sanığa 15'er yıla kadar hapis talebi
ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK mensuplarına roketatar ve para temin ettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK mensuplarına roketatar ve para temin ettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2016'da bir askerin şehit edildiği roketatarlı saldırıda mühimmatı temin ettikleri öne sürülen ve Ape Aziz (Aziz Dede) Türbesi'nde bekçilik yapan Ali T. ve Kemal K. ile Selahattin K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, Ali T. ve Kemal K'nin, kent kırsalında terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen eylemde kullanılan ve Jandarma Er Mücahit Şimşek'in şehit olmasına neden olan roketatar ile bir miktar parayı Hatay'daki Selahattin K. aracılığıyla Adıyaman'a getirtip örgüt üyelerine ulaştırdıkları belirtildi.
Ali T'nin 2013'te merkeze bağlı Kuşakkaya köyü Dardağan mezrasında etkisiz hale getirilen PKK mensubunun cenaze törenine katıldığı, burada terör örgütünün paçavralarının açıldığı aktarılan iddianamede, Selahattin K'ye ait dijital materyallerde terör örgütünün elebaşıları ile örgüt üyelerinin çok sayıda fotoğraflarının yer aldığı ifade edildi.
İddianamede şunlar kaydedildi:
"Terör örgütü üyesi olup sağ yakalanan ve halen bu suçtan dolayı hükümlü olan Mehmet A'nın, terör örgütü mensubu Abuzer A'nın kendisine anlattıklarını aktarırken 'Hatay ilinde meyve sebze işi ile uğraşan Selahattin K. aracılığıyla roketatar ve para temin ettikleri, roketatar ve paranın Ape Aziz bekçileri aracılığıyla terör örgütü üyelerine ulaştırıldığına' ilişkin beyanları, Ali T'nin terör örgütü propagandasına dönüşen PKK silahlı terör örgütü üyesinin cenaze törenine katılması birlikte değerlendirildiğinde, terör örgütü tarafından kullanılan roketatar ve paranın şüpheli Selahattin K. aracılığıyla Adıyaman ilinde Ape Aziz Türbesi bekçileri olan diğer şüphelilere ulaştırıldığı, şüpheliler Ali T. ve Kemal K'nin de söz konusu para ve roketatarı PKK terör örgütü üyelerine teslim ettiği kanaatine varılmaktadır."
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