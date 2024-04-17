Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da PKK'lı teröristlere roketatar sağlayan 3 sanığa 15'er yıla kadar hapis talebi

        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK mensuplarına roketatar ve para temin ettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:15 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da PKK'lı teröristlere roketatar sağlayan 3 sanığa 15'er yıla kadar hapis talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK mensuplarına roketatar ve para temin ettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2016'da bir askerin şehit edildiği roketatarlı saldırıda mühimmatı temin ettikleri öne sürülen ve Ape Aziz (Aziz Dede) Türbesi'nde bekçilik yapan Ali T. ve Kemal K. ile Selahattin K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, Ali T. ve Kemal K'nin, kent kırsalında terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen eylemde kullanılan ve Jandarma Er Mücahit Şimşek'in şehit olmasına neden olan roketatar ile bir miktar parayı Hatay'daki Selahattin K. aracılığıyla Adıyaman'a getirtip örgüt üyelerine ulaştırdıkları belirtildi.

        Ali T'nin 2013'te merkeze bağlı Kuşakkaya köyü Dardağan mezrasında etkisiz hale getirilen PKK mensubunun cenaze törenine katıldığı, burada terör örgütünün paçavralarının açıldığı aktarılan iddianamede, Selahattin K'ye ait dijital materyallerde terör örgütünün elebaşıları ile örgüt üyelerinin çok sayıda fotoğraflarının yer aldığı ifade edildi.

        İddianamede şunlar kaydedildi:

        "Terör örgütü üyesi olup sağ yakalanan ve halen bu suçtan dolayı hükümlü olan Mehmet A'nın, terör örgütü mensubu Abuzer A'nın kendisine anlattıklarını aktarırken 'Hatay ilinde meyve sebze işi ile uğraşan Selahattin K. aracılığıyla roketatar ve para temin ettikleri, roketatar ve paranın Ape Aziz bekçileri aracılığıyla terör örgütü üyelerine ulaştırıldığına' ilişkin beyanları, Ali T'nin terör örgütü propagandasına dönüşen PKK silahlı terör örgütü üyesinin cenaze törenine katılması birlikte değerlendirildiğinde, terör örgütü tarafından kullanılan roketatar ve paranın şüpheli Selahattin K. aracılığıyla Adıyaman ilinde Ape Aziz Türbesi bekçileri olan diğer şüphelilere ulaştırıldığı, şüpheliler Ali T. ve Kemal K'nin de söz konusu para ve roketatarı PKK terör örgütü üyelerine teslim ettiği kanaatine varılmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        İran'ın silah gücü
        İran'ın silah gücü
        Balıkesir'in atlı profesörü
        Balıkesir'in atlı profesörü
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı
        İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da depremde 100 kişinin öldüğü Zümrüt Apartmanı'nın fenni mesulü t...
        Adıyaman'da depremde 100 kişinin öldüğü Zümrüt Apartmanı'nın fenni mesulü t...
        Adıyaman'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Adıyaman'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        İstanbullu hayırsever çift birikimleri ile Adıyaman'da ilkokul yaptırdı
        İstanbullu hayırsever çift birikimleri ile Adıyaman'da ilkokul yaptırdı
        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Nemrut Dağı'nda turizm sezonu açıldı
        Nemrut Dağı'nda turizm sezonu açıldı
        Adıyaman'ın tarihi ören yerleri bayram tatilinde 45 bin kişiyi ağırladı
        Adıyaman'ın tarihi ören yerleri bayram tatilinde 45 bin kişiyi ağırladı