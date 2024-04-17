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        Adıyaman'da depremde 100 kişinin öldüğü Zümrüt Apartmanı'nın fenni mesulü tutuklandı

        Adıyaman'da depremde 100 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı'nın fenni mesulü ve statik proje müellifi Burak Binzet tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:04
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        Adıyaman'da depremde 100 kişinin öldüğü Zümrüt Apartmanı'nın fenni mesulü tutuklandı
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        Adıyaman'da depremde 100 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı'nın fenni mesulü ve statik proje müellifi Burak Binzet tutuklandı.

        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, Atatürk Bulvarı'ndaki Zümrüt Apartmanı'nın yıkılan A ve B bloklarında inceleme yapan Karadeniz Teknik Üniversitesinden gelen raporlar doğrultusunda asli kusurlu bulunan yapının fenni mesulü ve statik proje müellifi Binzet gözaltına alındı.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Binzet tutuklandı.

        2020-2023 arasında CHP Adıyaman İl Başkanlığı yapan Binzet, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye meclis üyeliğine seçilmişti.

        Depremde 100 kişinin öldüğü yıkılan Zümrüt Apartmanı'na ilişkin tutuklu 3 müteahhidin yargılandığı dava sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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