Adıyaman'da depremde 100 kişinin öldüğü Zümrüt Apartmanı'nın fenni mesulü tutuklandı

Soruşturma kapsamında, Atatürk Bulvarı'ndaki Zümrüt Apartmanı'nın yıkılan A ve B bloklarında inceleme yapan Karadeniz Teknik Üniversitesinden gelen raporlar doğrultusunda asli kusurlu bulunan yapının fenni mesulü ve statik proje müellifi Binzet gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.