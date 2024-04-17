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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:03 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:03
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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halindeki otomobilden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle yakaladı.

        Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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