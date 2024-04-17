Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halindeki otomobilden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle yakaladı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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