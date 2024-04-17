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        Adıyamanlı çiftçilere 360 bin kavun ve karpuz fidesi dağıtıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, Adıyaman'ın Besni ilçesindeki çiftçilere 360 bin kavun ve karpuz fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:57 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:57
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        Adıyamanlı çiftçilere 360 bin kavun ve karpuz fidesi dağıtıldı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, Adıyaman'ın Besni ilçesindeki çiftçilere 360 bin kavun ve karpuz fidesi dağıtıldı.

        Dağıtılan fidelerle ilçede 665 dekar alanda kavun ve karpuz üretiminin yapılacağı belirtildi.

        Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Besni ilçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 4 milyon TL olan proje bedelinin yüzde 75’inin Bakanlıkça karşılandığı, 115 çiftçiye 360 bin fide dağıtımının yapılacağını dile getirdi.

        Adıyaman Valisi Osman Varol ise ziraat ve tarım alanında hem devlet hem de yerel yönetim eliyle birçok çalışma yapıldığını, şehrin ve bölgenin gelişmesinde tarımın lokomotif görevi gördüğünü ifade etti.

        Konuşmaların ardından çiftçilere fideler dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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