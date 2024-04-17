Adıyamanlı çiftçilere 360 bin kavun ve karpuz fidesi dağıtıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, Adıyaman'ın Besni ilçesindeki çiftçilere 360 bin kavun ve karpuz fidesi dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, Adıyaman'ın Besni ilçesindeki çiftçilere 360 bin kavun ve karpuz fidesi dağıtıldı.
Dağıtılan fidelerle ilçede 665 dekar alanda kavun ve karpuz üretiminin yapılacağı belirtildi.
Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Besni ilçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 4 milyon TL olan proje bedelinin yüzde 75’inin Bakanlıkça karşılandığı, 115 çiftçiye 360 bin fide dağıtımının yapılacağını dile getirdi.
Adıyaman Valisi Osman Varol ise ziraat ve tarım alanında hem devlet hem de yerel yönetim eliyle birçok çalışma yapıldığını, şehrin ve bölgenin gelişmesinde tarımın lokomotif görevi gördüğünü ifade etti.
Konuşmaların ardından çiftçilere fideler dağıtıldı.
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