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        Haberler Gündem Güncel 'Bombacı Mülayim' polis çıktı, gözaltına alındı

        'Bombacı Mülayim' polis çıktı, gözaltına alındı

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne ait verileri sosyal medya platformu 'X' üzerinden 'BombacıMülayim01' kullanıcı adıyla açtığı hesaptan paylaşan polis memuru V.K. görev yaptığı Trabzon'da, ona asılsız bilgi aktardıkları belirlenen 2 polis memuru ise Bitlis'te gözaltına alındı. V.K'nin el konulan dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakı arşivlediği ayrıca hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği, kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdurun da bulunduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:35 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:43
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        'Bombacı Mülayim' polis çıktı
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        Emniyet köstebeği 'Bombacı Mülayim' yakalandı.

        Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru olan eşinin görev yerinin sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden paylaşılması üzerine Bitlis Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmalarda bu paylaşımların Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. tarafından 'BombacıMülayim01' adıyla açılan hesaptan yapıldığı belirlendi.

        TRABZON'DA YAKALANDI

        Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda V.K., 2 gün önce görev yaptığı Trabzon'da yakalanarak Terörle Mücadele Kanunu'nun 6’ncı maddesi (terörle mücadele eden personeli hedef göstermek) ve Türk Ceza Kanunu'nun 136’ncı maddesi (kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına vermek, yaymak ve ele geçirmek) kapsamında gözaltına alınarak Bitlis'e getirildi.

        GİZLİ 3 BİN EVRAK ELE GEÇİRİLDİ

        Polis memuru V.K.'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda el konulan dijital materyallerde yapılan incelemelerde, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakı arşivlendiği belirlendi. V.K.’nin ayrıca hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği, kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdurun da bulunduğu tespit edildi. V.K.'ye Bitlis'te asılsız bilgi aktardıkları tespit edilen polis memurları S. B. ve O.Z. de dün gözaltına alındı.

        Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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        #Bombacı Mülayim
        #emniyet
        #bitlis
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