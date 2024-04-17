Adıyaman'da geleneksel çocuk oyunları turnuvası yapıldı

Adıyaman'da geleneksel çocuk oyunları turnuvası gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 44 okuldan bin 376 öğrencinin katılımıyla çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Bu kapsamda öğrenciler yakan top, mendil kapmaca, 3 taş ve 8 kiremit gibi oyunlarda kıyasıya yarıştı.

Baş Antrenör Abdurrahman Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 şubat 2023'teki depremlerde kentin büyük zarar gördüğünü söyledi.

Depremlerde öğrencilerin de etkilendiğini hatırlatan Ünal, "Bu süreçte öğrencilerimiz de etkilendi, bunu bir nebze kırmak için çocuk oyunları turnuvasını düzenledik. 100 geleneksel çocuk oyununu dikkate alarak bugün turnuvamızı gerçekleştirdik. 4 oyun kategorisinde öğrencilerimiz yarışıyorlar, streslerini atıyorlar." dedi.