Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da geleneksel çocuk oyunları turnuvası yapıldı

        Adıyaman'da geleneksel çocuk oyunları turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:50 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da geleneksel çocuk oyunları turnuvası yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da geleneksel çocuk oyunları turnuvası gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 44 okuldan bin 376 öğrencinin katılımıyla çeşitli yarışmalar düzenlendi.

        Bu kapsamda öğrenciler yakan top, mendil kapmaca, 3 taş ve 8 kiremit gibi oyunlarda kıyasıya yarıştı.

        Baş Antrenör Abdurrahman Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 şubat 2023'teki depremlerde kentin büyük zarar gördüğünü söyledi.

        Depremlerde öğrencilerin de etkilendiğini hatırlatan Ünal, "Bu süreçte öğrencilerimiz de etkilendi, bunu bir nebze kırmak için çocuk oyunları turnuvasını düzenledik. 100 geleneksel çocuk oyununu dikkate alarak bugün turnuvamızı gerçekleştirdik. 4 oyun kategorisinde öğrencilerimiz yarışıyorlar, streslerini atıyorlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Adıyamanlı çiftçilere 360 bin kavun ve karpuz fidesi dağıtıldı
        Adıyamanlı çiftçilere 360 bin kavun ve karpuz fidesi dağıtıldı
        Adıyaman'da PKK'lı teröristlere roketatar sağlayan 3 sanığa 15'er yıla kada...
        Adıyaman'da PKK'lı teröristlere roketatar sağlayan 3 sanığa 15'er yıla kada...
        Adıyaman'da depremde 100 kişinin öldüğü Zümrüt Apartmanı'nın fenni mesulü t...
        Adıyaman'da depremde 100 kişinin öldüğü Zümrüt Apartmanı'nın fenni mesulü t...
        Adıyaman'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Adıyaman'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        İstanbullu hayırsever çift birikimleri ile Adıyaman'da ilkokul yaptırdı
        İstanbullu hayırsever çift birikimleri ile Adıyaman'da ilkokul yaptırdı