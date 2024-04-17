Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Servet Yardımcı, TFF başkanlığına aday olduğunu açıkladı! - Futbol Haberleri

        Servet Yardımcı, TFF başkanlığına aday olduğunu açıkladı!

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) eski başkanlarından ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 18 Temmuz'da yapılacak olağan seçimli genel kurulda TFF başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Yardımcı, yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun içinde bulunduğu türbülanstan çıkması için TFF başkanlığına adayım." ifadesini kulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:24 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

        Servet Yardımcı, yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun içinde bulunduğu türbülanstan çıkması için TFF başkanlığına adayım." ifadesini kulandı.

        Türk futbolunun hiç olmadığı kadar derin bir yönetsel kriz içinde olduğunun altını çizen Yardımcı, açıklamasında "Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye’nin futbolda hak ettiği yerlerin çok gerisinde kalmış olması ülkemizin vizyonuna ters düşmektedir. 40 yıldır iş hayatının içindeyim, 20 yıldır da ulusal/uluslararası düzeyde yönetsel görevler üstlenmiş bir futbol adamı olarak yetkin liyakatli ekibimle birlikte birikim ve ilişkilerimi Türk futbolunun istifadesine sunma kararı almış bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Yardımcı, 5 kavramı öncelik olarak gündemde tutmak istediğini vurgulayarak, bunları şöyle sıraladı:

        "Türk futbolunu UEFA/FIFA'da belirlenen uluslararası kriterlere uyumlu ve uygun hale getirerek, futbol ailesi ve paydaşlarıyla birlikte katılımcı, paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yöneteceğiz.

        Ülke ekonomisi ve milli menfaatlerimiz gereği futbolun Türkiye’ye döviz kaybettiren değil katma değer yaratan, markalaşma ve altyapıya önem veren çağdaş bir düzene geçmesini sağlayacağız.

        Ülkemizin doğusuyla batısıyla her metrekaresinin futbol aşkıyla dolu olduğu bilinciyle; Anadolu futbolu ve alt liglerimizi en verimli ve destekleyici şekilde yeniden ele alıp, maddi kaynakları futbolun gelişimine odaklı biçimde adil ve doğru paylaştıracağız.

        TFF’nin belirli bir ekibin ve zümrenin değil, kulüplerimizin ve paydaşlarımızın federasyonu olduğu bilinciyle, kulüplerimizin Avrupa ve dünyadaki temsiline önem veren, destekleyen bir yaklaşım içinde olacağız. TFF çatısında uluslararası turnuvaların ev sahipliğini yapmaya namzet bir organizasyonu oluşturtarak rekabetçi ve uluslararası nitelikte bir kurumsal yapıyı tesis edeceğiz.

        REKLAM

        Maalesef yıpranan Türk hakemliğini, Türk futbolunun hak ettiği standartlarda, uluslararası seviye ve saygınlığa yeniden kavuşturmak için, futbol kamuoyunu tatmin edecek şekilde reorganize edeceğiz, kurumsal tarafsız koşulların oluşumunu sağlayacağız."

        TFF seçimlerinin, Türk futbolunu geliştirmek hedefiyle, projelerin ve fikirlerin yarıştığı, rekabete açık bir ortamda gerçekleştirilmesinin faydalı olacağı kanaatini taşıdığını ifade eden Servet Yardımcı, bu çerçevede projelerini ve vizyonunu, düzenleyeceği basın toplantısıyla futbol kamuoyu ve basın mensuplarımızla paylaşacağını belirtti.

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapacakları TFF Mali Genel Kurulunu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdiklerini açıklamıştı.

        SERVET YARDIMCI KİMDİR?

        Rize doğumlu olan Yardımcı, Londra Metropolitan Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu.

        40 yıldır iş hayatında armatörlük ve tersanecilik alanında çalışan, aile şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Yardımcı, 2008 yılından itibaren çeşitli dönemlerde TFF yönetimlerinde yer aldı, bir süre de TFF Başkanlığı da yaptı.

        Şenes Erzik sonrası UEFA'da en üst seviyede görev yapan ilk Türk olan Servet Yardımcı, 7 yıldır UEFA İcra Kurulu Üyeliği'ni sürdürürken, bu süreçte 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa Finali’nin Türkiye’de yapılmasını, Monte Carlo’dan sonra 2 yıl üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimlerinin Türkiye ev sahipliğinde organize edilmesini sağladı. Ayrıca 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye’de (İtalya ortaklığıyla) yapılacak olmasına öncülük etti.

        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu! Haberi Görüntüle
        TFF açıkladı: Seçim 18 Temmuz'da!
        TFF açıkladı: Seçim 18 Temmuz'da! Haberi Görüntüle
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor! Haberi Görüntüle
        Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye sorular!
        Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye sorular! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asya evi terk etmek istedi!
        Asya evi terk etmek istedi!
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"