Adıyaman'da trafik polisleri motosiklet sürücülerini uyardı
Adıyaman'da trafik polisleri motosiklet sürücülerini kask takmaları konusunda uyardı.
Adıyaman'da trafik polisleri motosiklet sürücülerini kask takmaları konusunda uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, Demokrasi Parkı, Atatürk Bulvarı, Gölebatmaz, Gökkuşağı caddelerinde denetim yaptı, motosiklet sürücülerini kask takmaları konusunda uyardı.
Komiser Yardımcısı Mehmet Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kask takmanın öneminden bahsetti.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte denetimlerin sıklaştığını aktaran Bakır, "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte motosiklet kullanımında artış görülmektedir. Bizler trafik timleri sürücülerimizi kask takmaları noktasında uyarılarımızı yineliyoruz. Kask her zaman hayat kurtarır." dedi.
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