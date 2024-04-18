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        Adıyaman'da trafik polisleri motosiklet sürücülerini uyardı

        Adıyaman'da trafik polisleri motosiklet sürücülerini kask takmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:43 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:43
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        Adıyaman'da trafik polisleri motosiklet sürücülerini uyardı
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        Adıyaman'da trafik polisleri motosiklet sürücülerini kask takmaları konusunda uyardı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, Demokrasi Parkı, Atatürk Bulvarı, Gölebatmaz, Gökkuşağı caddelerinde denetim yaptı, motosiklet sürücülerini kask takmaları konusunda uyardı.

        Komiser Yardımcısı Mehmet Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kask takmanın öneminden bahsetti.

        Yaz aylarının gelmesiyle birlikte denetimlerin sıklaştığını aktaran Bakır, "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte motosiklet kullanımında artış görülmektedir. Bizler trafik timleri sürücülerimizi kask takmaları noktasında uyarılarımızı yineliyoruz. Kask her zaman hayat kurtarır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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