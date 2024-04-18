Adıyaman'da 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu kazada ise motosikletteki Hasan A. ile Halil İbrahim D. yaralandı.

Altınşehir Mahallesi'nde ise sürücüleri öğrenilemeyen 02 ADT 714 plakalı otomobil ile 02 ACK 082 plakalı motosiklet çarpıştı.

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