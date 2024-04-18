Adıyaman'da 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Adıyaman'da meydana gelen 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'da meydana gelen 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı üzerinde, sürücüsü öğrenilemeyen 02 ADJ 697 plakalı otomobil ile M.A idaresindeki 34 GPV 963 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki E.A. yaralandı.
Altınşehir Mahallesi'nde ise sürücüleri öğrenilemeyen 02 ADT 714 plakalı otomobil ile 02 ACK 082 plakalı motosiklet çarpıştı.
Bu kazada ise motosikletteki Hasan A. ile Halil İbrahim D. yaralandı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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