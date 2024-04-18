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        Adıyaman'da 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'da meydana gelen 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 21:10 Güncelleme: 18.04.2024 - 21:10
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        Adıyaman'da 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da meydana gelen 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Atatürk Bulvarı üzerinde, sürücüsü öğrenilemeyen 02 ADJ 697 plakalı otomobil ile M.A idaresindeki 34 GPV 963 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki E.A. yaralandı.

        Altınşehir Mahallesi'nde ise sürücüleri öğrenilemeyen 02 ADT 714 plakalı otomobil ile 02 ACK 082 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Bu kazada ise motosikletteki Hasan A. ile Halil İbrahim D. yaralandı.

        Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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