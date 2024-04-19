Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:47 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, Örenli Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri F.Ç. ile Z.A.Ç'yı durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında 6 uyuşturucu hap ile 6,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Almanya'da ilk kez e-scooter yasaklandı
        Almanya'da ilk kez e-scooter yasaklandı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Lezzet keyfimizi kaçıran ne?
        Lezzet keyfimizi kaçıran ne?
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı
        Adıyaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı
        Adıyamanlı çiftçilere 6 bin 700 ceviz fidesi dağıtıldı
        Adıyamanlı çiftçilere 6 bin 700 ceviz fidesi dağıtıldı
        Adıyaman'da 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Adıyaman'da 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Adıyaman'da sürücü adayının kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sür...
        Adıyaman'da sürücü adayının kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sür...
        Adıyaman'da trafik polisleri motosiklet sürücülerini uyardı
        Adıyaman'da trafik polisleri motosiklet sürücülerini uyardı
        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı