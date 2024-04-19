Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya'nın bir şehrinde ilk kez kiralık e-scooter yasaklandı

        Almanya'nın bir şehrinde ilk kez kiralık e-scooter yasaklandı

        Avrupa'da kiralık e-scooter kullanımını yasaklayan ilk şehir Paris olmuştu. Almanya'nın Gelsenkirchen şehri de bu hafta sonundan itibaren e-scooter kullanımını resmi olarak yasaklayarak ülkede bunu yapan ilk şehir oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 11:16 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da ilk kez e-scooter yasaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya'nın Ruhr bölgesindeki bir şehir, bu hafta sonundan itibaren elektrikli scooter kullanımını resmi olarak yasaklayarak ülkede bunu yapan ilk şehir oldu.

        Gelsenkirchen şehri ile iki e-scooter kiralama şirketi Bolt ve Tier arasındaki anlaşmazlık davasında, yerel idare mahkemesi, "E-scooter'ları 20 Nisan 2024'e kadar kamuya açık trafik alanlarından kaldırma" yönündeki belediye kararına uyması gerektiğine karar verdi.

        Belediye Sözcüsü Martin Schulmann dpa'ya verdiği demeçte "Biz öncüyüz" dedi.

        Bolt'tan bir sözcü dpa'ya yaptığı açıklamada kararın nihai olmadığını söyledi ve yalnızca iki şirketin acil başvurularının reddedildiğini söyledi.

        Mahkeme kararına karşı temyiz başvurusunda bulunulabileceği belirtildi.

        REKLAM

        Belediye daha önce kiralama şirketlerinden e-scooter kullanıcılarının kimliğini tespit etmelerini talep etmişti.

        Schulmann, "Maalesef e-scooter'lar yaya bölgeleri ve kaldırımlar da dahil olmak üzere çoğunlukla yanlış kullanılıyor ve çok sayıda ciddi kaza meydana geldi" dedi.

        Schulmann, şu ana kadar iki kiralama şirketinden e-scooter kiralamak için sadece isim belirtmenin gerektiği bunun kullanıcıların sahte isimlerle kiralama yapabilmesinin önünü açtığını söyledi. Bu nedenle belediye, kullanıcıların kimlik kartı veya ehliyetle kaydolmalarını talep etmişti.

        AVRUPA İLK KEZ PARİS'TE YASAKLANMIŞTI

        Avrupa'da kiralık e-scooter kullanımını yasaklayan ilk şehir Fransa'nın başkenti Paris olmuştu. Parist'de 2023 Nisan ayında yapılan referandumda e-scooter'ların yasaklanmasını isteyenlerin oranı yüzde 90'ı bulmuştu.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #scooter
        #almanya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        Lezzet keyfimizi kaçıran ne?
        Lezzet keyfimizi kaçıran ne?
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor