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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Ardı arkası kesilmiyor! Karısını ve kayınpederini öldürdü!

        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını ve kayınpederini öldürdü

        Kadın cinayetleri kabusuna bir vahşet daha eklendi. Bolu'da Serkan Zengin adlı cani, tartıştığı karısı Meltem Zengin ile kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i bıçakla öldürdü. Kayınvalidesini de yaralayan katil zanlısı kısa süre sonra yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:53 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:59
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        Ardı arkası kesilmiyor! Karısını ve kayınpederini öldürdü
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        Bolu'da Meltem Zengin (35), çalıştığı fabrikadaki mesaisinin ardından gittiği babasının evinde sorunlar yaşadığı eşi Serkan Zengin’in (36) saldırısına uğradı.

        DHA'nın haberine göre Serkan Zengin, eşi ile kayınpederi Turgut Doğanyiğit’i (63) bıçaklayarak öldürüp, araya giren kayınvalidesi Emine Doğanyiğit’i ise yaraladı.

        BİNADA ÇIĞLIKLAR YÜKSELDİ

        Olay, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Bolu’da bir fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Meltem Zengin ile 14 yıldır evli olduğu Serkan Zengin, bir süredir geçimsizlik yaşamaya başladı. Meltem Zengin’in durumu ailesine anlatması üzerine baba Turgut Doğanyiğit, çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkan kızını alarak evine götürdü. Serkan Zengin de eşi ve onun ailesi ile konuşmak için gece saatlerinde eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serkan Zengin, eline geçirdiği bıçakla eşi Meltem Zengin ile kayınpederi Turgut Doğanyiğit’e saldırdı. Zengin, araya giren kayınvalidesi Emine Doğanyiğit’i de kolundan bıçakladı. Apartmandan yükselen çığlıklar üzerine Doğanyiğit’in komşuları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        KAÇAN ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Turgut Doğanyiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürülen yaralılardan Meltem Zengin de kurtarılamadı. Meltem Zengin’in vücudunda 4 bıçak darbesi olduğu belirlendi. Emine Doğanyiğit ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından kaçan Serkan Zengin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Zengin, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Serkan ve Meltem Zengin çiftinin 13 ve 15 yaşlarında 2 kız çocuklarının olduğu öğrenildi. Serkan Zengin’in emniyette verdiği ilk ifadesinde eşiyle geçimsizlik yaşadıklarını, olayın da bu nedenle yaşandığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #son dakika
        #Bolu
        #Meltem Zengin
        #Serkan Zengin
        #Turgut Doğanyiğit
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