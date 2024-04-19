Adıyaman'da motosikletin çarptığı 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da motosikletin çarptığı anne ve oğlu yaralandı.
Adıyaman'da motosikletin çarptığı anne ve oğlu yaralandı.
Yusuf K. idaresindeki 02 ADZ 629 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Tülay T. ile oğlu Ramazan Efe T.'ye (3) çarptı.
Kazada anne ve oğlu yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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