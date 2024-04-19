Adıyaman'da "Huzurlu sokaklar" denetimi yapıldı
Adıyaman'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Adıyaman'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında "Huzurlu Sokaklar" asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Bu kapsamda ekipler, 91 sokak, 37 park ve bahçe, 31 metruk bina, 144 iş yeri ve 275 aracı denetledi.
Uygulamada, 2 bin 679 kişinin Genel Bilgi Tespiti (GBT) sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.
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