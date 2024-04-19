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        Adıyaman'da "Huzurlu sokaklar" denetimi yapıldı

        Adıyaman'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:00
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        Adıyaman'da "Huzurlu sokaklar" denetimi yapıldı
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        Adıyaman'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında "Huzurlu Sokaklar" asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda ekipler, 91 sokak, 37 park ve bahçe, 31 metruk bina, 144 iş yeri ve 275 aracı denetledi.

        Uygulamada, 2 bin 679 kişinin Genel Bilgi Tespiti (GBT) sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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