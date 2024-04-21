Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.G.B. ile E.G.Y'yi durdurdu.
Ekipler şüphelilerin üst aramasında 182 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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