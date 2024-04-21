Adıyaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı
Adıyaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Adıyaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Kent merkezinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, şüpheli bir motosikleti durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı.
Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından A.S. idaresindeki 02 AP 265 plakalı motosiklet Yeni Mahalle'de yakalandı.
Sürücüye çeşitli suçlardan 31 bin 975 lira idari para cezası uygulandı.
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