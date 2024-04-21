Güneş sistemi hakkında merak edilenler: 8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?

SIRALANMA GERÇEKLEŞENE KADAR GÜNEŞ YOK OLACAK

Gezegenlerin aynı sıraya girmesi çok uzun bir zaman alacak. Barkhouse, "Sekiz gezegenin tümü, örneğin her 396 milyar yılda bir 3,6 derece içinde sıraya geçecek." dedi. "Bu, bunun hiç gerçekleşmediği ve gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor, çünkü güneş bundan yaklaşık 6 milyar yıl sonra bir beyaz cüceye dönüşecek.