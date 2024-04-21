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        Kendini affettirmek için defalarca yemek sipariş etti

        İzmir'de ayrıldığı sevgilisinden intikam almak isteyen adam ilginç bir yöntem buldu. Kız arkadaşının evine çok sayıda yemek siparişi verdi, ancak siparişler kapıda ödemeliydi... Kuryeler kuyruk oldu, ödemeye ise kimse gelmedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 20:15 Güncelleme: 21.04.2024 - 20:21
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        Kendini affettirmek için defalarca yemek sipariş etti
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        İzmir'in Balçova ilçesinde bir kişi ayrıldığı kız arkadaşı B.K.'nın adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi. Kapıyı açan olmayınca kuryelerin evin önünde siparişleri teslim etmek ve ödeme için beklediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Balçova ilçesi Onur Mahallesi Çimen Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi ayrıldığı kız arkadaşı B.K.'nın adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi.

        Fotoğraf: DHA

        Kuryeler kısa sürede adrese ulaştı. Kapıyı açan olmayınca kuryeler, ödeme için evin önünde beklemeye başladı. Bir süre evin önünde bekleyen kuryeler daha sonra dağıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.

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        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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