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        Galatasaray rekorunu egale etti!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendispor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Süper Lig'de üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti. Ayrıca Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 21:48 Güncelleme: 21.04.2024 - 21:48
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        Süper Lig'de üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.

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        Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Pendikspor maçıyla galibiyet serisini 14 maça çıkardı.

        Geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan Süper lig rekorunu kıran Galatasaray, yaklaşık 1 yıl sonra bu başarısını tekrarladı.

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        SÜPER LİG'DE 21 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

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        Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 21 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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        EVİNDE BU SEZON 17'DE 17 YAPTI

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.

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        RAMS Park'ta oynadığı 17 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

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        SAHASINDA 35 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı.

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        Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 20 Süper Lig müsabakasını kazandı.

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        Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 32 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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