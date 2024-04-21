Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin beşinci ve son maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

Müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, skoru 9-3'e getirdi. File önünde savunmada iyi grafik çizen Eczacıbaşı Dynavit, farkı 2 sayıya indirdi: 9-7. Mola dönüşünde tekrar üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Opet farkı 7 sayıya çıkardı: 14-7. Kalan bölümde farkı koruyan sarı-lacivertli ekip ilk seti 25-18 kazanmayı başardı.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Eda Erdem Dündar'ın blok sayılarıyla sarı-lacivertli ekip 10-7 öne geçti. Mola dönüşünde Fenerbahçe Opet üst üste sayılarla farkı daha da yükseltti: 14-7. Mola dönüşünde Eczacıbaşı Dynavit farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başarsa da Fenerbahçe Opet 25-22 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

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Üçüncü sete Eczacıbaşı Dynavit daha iyi başlayan taraf oldu. Ancak Eda Erdem Dündar'ın blok sayıları skora eşitlik getirdi: 6-6. Eczacıbaşı Dynavit'te Gray ve Boskovic, Fenerbahçe Opet'te ise Ana Cristina ve Melissa Vargas'ın karşılıklı sayılarıyla beraberlik devam etti: 10-10. Üçüncü set son bölüme dek eşitlikle devam etti. 25-25'lik eşitliğin ardından Cristina'nın smaç sayısıyla Fenerbahçe Opet öne geçti. Boskovic'in vuruşunda top dışarı çıkarken sarı-lacivertliler seti 27-25, maçı da 3-0 kazanmayı başardı.