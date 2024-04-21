Öldü mü öldürüldü mü? 27 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

Sakarya'da yaylaya giden Betül Kurt'un (27), bir evin önünde cansız bedeni bulundu. Sapanca ilçesi Soğucak Yaylası'na kaldirik otu toplamak için giden Erhan Sofuoğlu (48), saat 12.00 sıralarında yayladaki evinin önünde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. İncelemede, hayatını kaybeden kadının Betül Kurt olduğu tespit edildi. Cansız bedende ayrıca kesici ya da delici bir alet izine rastlanmadı. Kurt'un dün akşam saatlerinde yaylaya geldiği öğrenilirken, ceset otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.