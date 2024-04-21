Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası

Kılıç, suyun bu mevsimde coşkulu aktığını ifade ederek, "Şelalenin şu anki coşkusuyla birlikte adrenalin de o kadar yüksek. Adrenalin seven, bu heyecanı yaşamak isteyen arkadaşları Çağlayan Şelalesi'ne bekliyoruz. Bu gibi yerlere yürüyüşler düzenleyerek bilinirliğinin artmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.