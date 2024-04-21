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        Haberler Yaşam Seyahat Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası

        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası

        Giresun'daki Çağlayan Şelalesi doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının rotasında yer alıyor. Kentin en uzun şelalesi olan Çağlayan'ın akışı bu aylarda yaz mevsimiyle karşılaştırılınca büyük farklılık gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 16:24 Güncelleme: 21.04.2024 - 16:24
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        Şebinkarahisar ilçesinin Çağlayan köyü sınırları içindeki Çağlayan Şelalesi 50 metreden dökülüyor.

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        Ağustosta kuruma noktasına gelen Çağlayan Şelalesi, ilkbaharda kar sularının erimesiyle canlanıyor.

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        Giresun'un en uzun şelalesi Çağlayan'ın akışı bu aylarda yaz mevsimiyle karşılaştırılınca büyük farklılık gösteriyor.

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        Suyun artışıyla oluşan güzellik özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor, dronla da görüntüleniyor. Üst kısmına köyün içinden ulaşılan şelalenin alt kısmındaki alandan da suyun dökülüşü izlenebiliyor.

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        Doğa kulüplerinin yürüyüş rotasına giren şelale, kente gelen günübirlik ziyaretçilerin gezdiği yerler arasında bulunuyor.

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        Şelale sayesinde ilçenin turizmden daha fazla pay alması için çalışmalar yürütülüyor. Şebinkarahisar Belediyesi ile Yerel Eylem Grubu Derneğinin desteği ile şelalenin çevresinde ziyaretçiler için dinlenme alanları oluşturuldu.

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        KEYİFLİ YÜRÜYÜŞ ROTASI ŞELALEDE SON BULUYOR

        Giresun Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ahmet Kılıç, AA muhabirine, bu yıl ilk kez Çağlayan Şelalesi'ne yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

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        İlçenin doğal güzellikleri arasında 33 kişi ile 12 kilometre yürüyerek şelaleye ulaştıklarını anlatan Kılıç, keyifli bir rotanın şelale ile son bulmasının doğaseverler üzerinde harika bir etki yarattığını belirtti.

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        Kılıç, suyun bu mevsimde coşkulu aktığını ifade ederek, "Şelalenin şu anki coşkusuyla birlikte adrenalin de o kadar yüksek. Adrenalin seven, bu heyecanı yaşamak isteyen arkadaşları Çağlayan Şelalesi'ne bekliyoruz. Bu gibi yerlere yürüyüşler düzenleyerek bilinirliğinin artmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

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        Yürüyüşe katılan Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Tuğrul Külünkoğlu ise yükseklik bakımından şelalenin önemli bir özelliğe sahip olduğunu dile getirdi.

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        Şelalenin alt kısmından geçmenin de heyecan verici olduğunu anlatan Külünkoğlu, "Oradan geçerken farklı duygular yaşadım, görsel açıdan da çok zengin, herkesin gelip görmesini isterim. Altyapı tesisleri gibi çalışmalar yapılarak buranın tüm Türkiye'ye tanıtılması gerekiyor." diye konuştu.

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        Enes Aktaş da muazzam bir görüntüye sahip Çağlayan Şelalesi'nin sadece Giresun halkının değil, çevre illerden de ziyaretçilerin görmesi gereken bir yer olduğunu ifade etti.

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        #şelale
        #giresun
        #SEYAHAT
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