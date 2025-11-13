Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla A.E. ve M.F.B'yi yaraladı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.