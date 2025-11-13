Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 22:19 Güncelleme: 13.11.2025 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla A.E. ve M.F.B'yi yaraladı.

        Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman ziyareti öncesi güvenlik toplantısı yapıl...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman ziyareti öncesi güvenlik toplantısı yapıl...
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 15 yıl hapis cezası
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 15 yıl hapis cezası
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Kedi, dökülen betonun altında kalmaktan son anda kurtarıldı
        Kedi, dökülen betonun altında kalmaktan son anda kurtarıldı
        Besni'de sağanak yağış etkili oldu
        Besni'de sağanak yağış etkili oldu
        Barbaros Hayrettin ve Siteler Mahallelerinde asfalt çalışmaları sürüyor
        Barbaros Hayrettin ve Siteler Mahallelerinde asfalt çalışmaları sürüyor