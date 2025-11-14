Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Adıyaman'da konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'daki yolsuzluk dosyalarını gördük, oradaki usulsüzlükleri, paraların nasıl toplandığını hep birlikte izledik. Ancak deprem bölgesine gelince ne yazık ki çakılı tek bir çivileri yok. Sadece baklava kutularındaki parayla bile burada onlarca konut yapılırdı." dedi.

İndere Bölgesi'nde inşa edilen kalıcı konutları gezen Bakan Kurum, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın 350 bininci konutun anahtar tesliminin yapılacağını anımsatan Kurum, şöyle konuştu:

"Burası tam 5 milyon metrekarelik alanıyla ülkemizin en büyük şantiyelerinden biridir. Adıyamanlı hemşerilerimizin hak ettiği yaşam kalitesinin gereği neyse onu inşa ediyoruz. İnşallah İndere projemiz, Adıyaman tarihindeki yerini en kısa sürede alacak ve biz de kardeşlerimizin hayır dualarını alacağız. Yeni 50 bin ailemizin daha yuvasına kavuşma heyecanına şahitlik edeceğiz. "

Depremin yaşandığı günden bu yana afet bölgesinden bir an bile ayrılmadıklarını belirten Bakan, şunları kaydetti:

"Millete hizmet davasının en doğru örneğini deprem bölgesinde gösteriyoruz. Adıyaman'a sayısız kez geldik, işlerimizi doğrudan sahada takip ettik. Bugüne kadar Adıyaman'da toplam 38 bin yeni konut ve iş yerini teslim ettik. Yıl sonuna kadar söz verdiğimiz 43 bin bağımsız bölümü de tamamlayarak teslim etmiş olacağız. Yani Adıyaman 'tamam' diyeceğiz." Deprem bölgesinin tamamında 350 bin konuta ulaşıldığını belirten Bakan Kurum, "2025 sonuna kadar bu sayıyı 453 bine çıkaracağız ve hak sahibi her vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturacağız. Afetzede kardeşlerimize verdiğimiz her söze sadakatle bağlıyız. Devlet çalışmış, millet kazanmış, Türkiye başarmıştır. Yani kaybeden yoktur, 86 milyon hep birlikte kazanmıştır." şeklinde konuştu. - "Çakılı tek bir çivileri yok" Deprem bölgesindeki çalışmalara yönelik eleştirilere tepki gösteren Kurum, şöyle devam etti: "Depremzede kardeşlerimizi istismar ettirmeyeceğiz. Söz verdiğimiz gibi bu konutları yapacağız. İstanbul'daki yolsuzluk dosyalarını gördük, oradaki usulsüzlükleri, paraların nasıl toplandığını hep birlikte izledik. Ancak deprem bölgesine gelince ne yazık ki çakılı tek bir çivileri yok. Sadece baklava kutularındaki parayla bile burada onlarca konut yapılırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada dikili tek bir ağacı dahi yok. Şimdi utanmadan, sıkılmadan bu kadar işçinin, emekçinin alın terine haksızlık ediyorlar. Ama onlara buradan açıkça söylüyoruz, bu siyaseti yaptırmayacağız."