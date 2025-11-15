Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        TOKİ Başkanı Sungur, Adıyaman'da 350 bininci deprem konutunun teslim töreninde konuştu:

        Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, inşa ettikleri her bir konutun insana değer veren anlayışla planlandığını, depremlere karşı dirençli ve kaliteli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 15:37 Güncelleme: 15.11.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOKİ Başkanı Sungur, Adıyaman'da 350 bininci deprem konutunun teslim töreninde konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, inşa ettikleri her bir konutun insana değer veren anlayışla planlandığını, depremlere karşı dirençli ve kaliteli olduğunu söyledi.

        Sungur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da düzenlenen "350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, bu törenin yıkımdan yeniden doğuşa ve acıdan umuda uzanan dayanışmanın, azmin, devletin gücünün, milletin dua ve yardımlarının sembolü olduğunu belirtti.

        Adıyaman başta olmak üzere depremden etkilenen illerde afetin izlerini sildiklerini dile getiren Sungur, güvenli binalarla birlikte mahalle ve şehirleri adeta yeniden inşa ettiklerini anlattı.

        Depremin etkilediği 11 ilde yapımını başlattıkları konutların büyük kısmını tamamladıklarına dikkati çeken Sungur, şunları kaydetti:

        "19 Haziran'da Kahramanmaraş'ta, 6 Eylül'de Malatya'da, bugün Adıyaman'da, yıl sonunda Hatay'da yapılacak törenlerle inşallah konutların kura çekimi ve teslimleri bitmiş olacaktır. Her bir konut, insanımıza değer veren bir anlayışla planlanmış, depremlere karşı dirençli ve kaliteli olarak inşa edilmiştir. Yüzyılın felaketi sonrası kısa sürede inşa edilen bu konutlar, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bir milletin el birliği ile ayağa kalkışının en somut göstergesidir. Bugün huzurlarınızda Adıyaman'da 306, Malatya'da 20 bin 925, Kahramanmaraş'ta 5 bin 733, Hatay'da 10 bin 928, Gaziantep'te 2 bin 763, Adana'da 14, Osmaniye'de 90, Elazığ'da 354, Diyarbakır'da 50, Şanlıurfa'da 644, Tunceli'de 97, Sivas'ta 79, Kayseri'de 15, Bingöl'de 62 olmak üzere toplam 50 bin 131 konut ile 4 bin 69 iş yeri daha sahiplerini bulacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        İddia: ABD'nin Suriye ile anlaşması İsrail'i endişelendirdi
        İddia: ABD'nin Suriye ile anlaşması İsrail'i endişelendirdi
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da
        Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
        Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
        Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
        Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
        Sincik-Malatya yolunda kar yağışı etkili oluyor
        Sincik-Malatya yolunda kar yağışı etkili oluyor
        Adıyaman'da 350 bininci konutun anahtarı teslim edilecek Adıyaman'da deprem...
        Adıyaman'da 350 bininci konutun anahtarı teslim edilecek Adıyaman'da deprem...