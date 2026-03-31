Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte farklı mahallelerde hırsızlık yapılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında eşkali belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri hakimlikçe tutuklanırken diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

