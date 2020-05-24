Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler gece de devam etti

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis gece de denetimlerini sürdürdü.<br>Şehrin farklı noktalarında denetim yapan polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücülerin evraklarını kontrol etti. Ekipler, araçları durdurarak sürücülerin evrak ve kimlik kontrollerini yaptı. Sokağa çıkma izni bulunan sürücülere izin verilirken yasağı ihlal ettikleri tespit edilen 20 sürücüye ise ceza yazıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-05-24 09:36:17<br>

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