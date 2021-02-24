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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılıç, İmamoğlu ile bir araya geldi

İHA

Başkan Kılıç, İmamoğlu ile bir araya geldi

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, ilçe ve belde belediye başkalarıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen Başkan Kılıç, Tut ilçesine hibe edilen 1 adet cenaze aracı için teşekkür etti.
Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında Başkan Ekrem İmamoğlu’na bilgiler verdi. Başkan Kılınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Atatürk portresi hediye etti. Tut ilçesine katkı sağlamış olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten İmamoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Kılıç ile bundan sonraki süreçte ne gibi proje ve işbirliği yapabilecekleri konusunda istişarelerde bulundu.
İstanbul’un bir dünya şehri olduğunu belirten Başkan Mehmet Kılıç, “Tut ilçesi olarak böylesine önemli bir kentin çok kıymetli Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve onun arkasındaki başarılı ekibin tecrübelerinden her zaman istifade etmek ve yararlanmaktan onur duyarız” diye konuştu.

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