Başkan Çatan'dan tam kapanmada esnafa destek talebi

Adıyaman'ın Yeni Kahta Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Çatan, sağlık için tam kapanmanın bir gereklilik olduğunu ancak buna karşın tam kapanma ile esnafın sıkıntılarının artacağına dikkat çekerek acil destek paketi talep etti.

Yeni Kahta Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Çatan, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma uygulamasını ve sektörel kısıtlamaları değerlendirdi.

Tam kapanma kararını yerinde bulduklarını ancak esnafın büyük sıkıntıda olduğunu belirten Başkan Çatan, hatta bazı meslek gruplarının dükkanlarını dahi açamadığını söyledi.

Başkan Çatan, “Bizler Cumhurbaşkanımızın aldığı tüm kararların arkasındayız. Fakat esnafımızın çok zor durumda olduğu da ortada. Esnafın bin bir ümitle bekledikleri bayramda dükkanlarının kapalı olması hem maddi hem de manevi olarak inanılmaz yaralar alacağı aşikardır. Şuanda esnafımız, asgari ücretliden daha perişan bir durumda. Şuanda esnafımız için acilen destek paketi talep ediyoruz. Bir önlem alınmaz, esnaf ve sanatkara yeni bir destek sağlanmaz ise tam kapanma ile birlikte bir çok sektördeki esnafın da tam kapanması anlamına gelecek. Allah o günleri göstermesin inşallah. Daha önce devletimizin esnafımıza destekleri olmuştur. Tüm dünyanın içinde olduğu krize rağmen gerçekten esnafa önemli ölçüde destek paketleri verildi. Ama şuanda küçük esnaf her zamankinden daha fazla yeni bir destek paketine ihtiyacı var” diye konuştu.

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